(afm) Esistono diverse forme d’ernia e tutte sono, solitamente, dolorose. Particolarmente diffuse sono l’ernia cervicale e quella lombare.

L’ernia cervicale consiste nella fuoriuscita di materiale gelatinoso dal nucleo polposo di un disco intervertebrale situato nel tratto cervicale. La protuberanza del disco intervertebrale, che si forma in seguito all’ernia, comprime le radici nervose dirette ad un braccio e/o il midollo spinale provocando, tra i sintomi, un dolore al collo che tende a irradiarsi lungo il braccio.

Tutte le strutture della colonna possono essere causa di dolore: le vertebre possono infiammarsi nel punto di contatto (articolazioni vertebrali), i dischi si possono deformare o degenerare fino a formare l’ernia (fuoriuscita di materiale e compressione del nervo sciatico) i muscoli si possono contrarre fino a portare al blocco lombare. L’ernia lombare consiste in una fuoriuscita (erniazione) dalla sua sede naturale del disco intervertebrale, che svolge un'importantissima funzione di ammortizzatore tra due vertebre. Poiché anche questo disco come tutto il corpo è soggetto a naturale degenerazione, quando ai fenomeni di tipo degenerativo si sommano posture scorrette, come quelle che si tengono ad una scrivania o in automobile, e non viene svolta un'idonea attività fisica, si creano delle condizioni di instabilità della colonna, che possono dare luogo all'ernia del disco. Diversi sono i gradi di fuoriuscita del disco dalla propria sede: si va dalla protrusione, contenuta dal legamento longitudinale posteriore, che scorre lungo la parte posteriore dei corpi vertebrali, fino all'ernia vera e propria, quando cioè il disco intervertebrale è completamente fuori sede.

Uno dei metodi più efficaci è quello dell’ozonoterapia senza aghi Sorazon.

Grazie a essa è possibile intervenire, oltre che sulle ernie cervicali, anche su quelle lombari, nonché su protrusioni, artrosi, infiammazioni articolari e traumi. I trattamenti hanno una durata di pochi minuti e si effettuano 1 volta a settimana: il ciclo di sedute è di 6/10 in base alla patologia trattata.

Essendo senza aghi le sedute non sono dolorose e, pur essendo profonde e infiltranti, sono assolutamente prive di effetti collaterali.

Tripla l’azione esercitata sul paziente dalla tecnologia Sorazon. In primo luogo ecco gli effetti delle onde soniche pressorie, quindi entra in gioco la radiofrequenza con campo elettromagnetico ionizzante, infine tutta l’energia ossigenatoria dell’ozono.

Le onde soniche pressorie si irradiano nei tessuti in rapida sequenza.

Agiscono per risonanza favorendo la penetrazione dell'ozono a livello transdermico tramite i canali ionici.

La radiofrequenza, emettendo l'alta frequenza modulata nella camera di ionizzazione, crea un campo elettromagnetico ionizzante antinfiammatorio che, a distanza, va a polarizzare i tessuti aprendo i canali ionici e favorendo, proprio come fanno le onde soniche, la penetrazione dello stesso ozono.

Infine, l’energia ossigenatoria del gas viene incanalata verso le parti in trattamento attraverso un meccanismo che permette il trattamento mirato e preciso del disturbo proprio dove serve.

L’ozono per la formazione di perossidi ha effetto antibatterico, antivirale e germicida con proprietà ossidante; agisce come antinfiammatorio per inibizione delle prostaglandine, sostanze fondamentali nello sviluppo di un processo infiammatorio e come antidolorifico per ossidazione dei trasmettitori nervosi che determinano il dolore.

Per saperne di più recatevi nei centri specializzati del vostro territorio dove si utilizza la nuova ozono terapia senza aghi Sorazon.

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale