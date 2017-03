I buongustai del territorio devono far tappa nel nuovo ristorante «La Mangiatoia» dello chef Gianantonio Pezzoli Paciscopi e di Lorenzo Mazzarelli, che si trova nel cuore del Parco dell'Oglio in località Bravadorga 7. Il motivo per cui questa scelta è raccomandata è presto detto: nel locale, letteralmente immerso nella natura, si può sperimentare un nuovo incontro con la cucina di qualità, incentrata su piatti del territorio e su un'ottima pizza, ma anche sugli audaci abbinamenti che, a richiesta, lo chef dalla lunga esperienza internazionale può proporre. «La nostra cucina rispetta la tradizione bresciana e bergamasca, punta sulla qualità delle materie prime e sui sapori antichi, va alla ricerca di prodotti unici del territorio, ma non disdegna la ricerca di innovazione - spiegano i titolari - Senz'altro da provare, per chi desidera una pausa o una cena leggera e informale, anche la pizza di Mario Maifredi, leggera, fragrante e gustosa, guarnita sempre con ingredienti di prima qualità, accuratamente selezionati». Da segnalare anche le gentilezza dello staff che accoglie tutti con il sorriso, sa consigliare nel modo migliore e, per finire, riesce a ricreare nel ristorante la più gradevole atmosfera famigliare.

«Aspettiamo chi desidera provare le nostre proposte ogni giorno - concludono dalla sede - Oltretutto, a breve apriremo anche lo spazio estivo che, con 250 posti a sedere, è perfetto per accogliere piccoli e grandi gruppi radunati per festeggiare in occasione di compleanni, battesimi, cresime, comunioni, matrimoni ed eventi privati». E se amate lo sport, alla Mangiatoia c'è anche il campo di calcetto.

Loc. Bravadorga, 7

Palazzolo s.O.

Tel. 338 2922014

