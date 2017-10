Entrando ne Le Porte Franche, all’uscita dell’A4 di Rovato, si nota subito un certo fermento.

Lo storico centro commerciale nel cuore della Franciacorta, infatti, si prepara a festeggiare il diciannovesimo compleanno con un look tutto nuovo.

La struttura ricorda un’antica costruzione medievale con torri merlate, cinta muraria e imponenti porte d’accesso. All’interno è organizzata con piazze e boulevard, negozi per tutte le esigenze e un’offerta che va dall’abbigliamento all’elettronica, ai casalinghi e ai libri. Ma da luglio il Centro sta effettuando degli interventi di restyling delle gallerie… Insomma si sta rifacendo il look.

Il «restyling della galleria commerciale» si sviluppa sui diversi livelli dell’edificio e comprende interventi di varia natura quali rifacimento pavimentazioni, controsoffitti, illuminazione, nuovi elementi di arredo, sistemazione aree esterne e la completa ristrutturazione degli ingressi e dei bagni clienti.

L’insieme delle opere in corso è finalizzato a ottenere un aspetto più moderno. L’obiettivo è infatti quello di trasmettere al cliente un’immagine rinnovata maggiormente allineata ai canoni contemporanei, senza abbandonare i caratteri distintivi - il marmo, il legno e il mattone - che hanno contraddistinto l’edificio fino a oggi. A fine ottobre, alle porte del 19esimo anniversario, il Centro si presenterà ancora più bello ed elegante.

Il progetto è stato sviluppato dalla Società Roncalli Architetti & Partners con sede a Milano, che svolge prevalentemente attività legate al settore commerciale, residenziale e terziario, fornendo servizi di progettazione integrale coordinata e direzione lavori.

«Le Porte Franche rappresenta uno dei primi esempi nazionali di centri commerciali polifunzionali, dove lo shopping e il divertimento si integrano e si perfezionano in un ambiente dinamico ed elegante - afferma il direttore Michele Stillavato - Puntiamo a un target molto ampio. Infatti all’interno abbiamo molte attività per i bambini e i grandi. Inoltre la nostra è un’impostazione non da classico centro commerciale, ma più da piazza di paese con le botteghe, la passeggiata, i punti di ritrovo. Infine i nostri utenti ci percepiscono come luogo estremamente sicuro e di questo siamo molto orgogliosi».

Il centro si articola su oltre 50mila mq ed è circondato da tantissimo verde. Tre piani con 130 negozi, cinema multisala, supermercato, ristoranti, bar, sale giochi. Poi ancora parrucchiere, solarium, agenzie viaggi, clinica odontoiatrica, parafarmacia e tantissimo altro. Sono presenti anche un’area baby e la Piazza del divertimento, da sempre dedicata a spettacoli, eventi e attrazioni.

Il legame tra Le Porte Franche e le persone che lo frequentano è rafforzato dal continuo impegno nel sociale, con diverse iniziative benefiche e con il sostegno alle realtà che promuovono lo sport tra i più giovani.

Per i più piccoli una grandissima sorpresa! Una fantastica attrazione gratuita in Piazza del divertimento. Qui sorgerà, infatti, la prima stazione spaziale costruita in un Centro commerciale. Sarà alta quasi 10 metri ed dotata di tre scivoli da capogiro. Ideata da Garavaglia Srl, società leader nel settore della scenografia e dei parchi gioco, sarà aperta a fine mese.

E’ un’opera unica nel suo genere perché punta non solo sul divertimento, ma anche sulla facile accessibilità, sulla sicurezza e sul rispetto dell’ambiente.

I bambini sognano di volare, amano arrampicarsi e sono tremendamente curiosi. Un Super Razzo, un Elicottero Gigantesco, e una panoramica Torre di Controllo compongono la Space Station dove i loro desideri si realizzano. Particolare attenzione, negli spazi e nell’offerta dei giochi, è stata posta per accogliere e far divertire anche i bambini diversamente abili, mentre tutte le strutture sono state progettate per intrattenere i bambini, separando i giochi secondo le esigenze delle diverse fasce di età.

La Space Ship, è una struttura raffigurante un Razzo Spaziale. Al suo interno è possibile arrampicarsi, giocare con i punch-ball e la palla gigante, percorrere il suggestivo Tunnel Tubo e godere della vista attraverso i luminosi Oblò.

Si accede poi alla Torre di Controllo arrampicandosi su un percorso verticale. Arrivati in cima si parte per un’emozionante discesa lungo lo scivolo elicoidale, trasparente e a spirale, di 6 metri. Nella parte centrale, invece, è posizionato uno scivolo di 3 metri, adatto ai bimbi più piccoli.

La struttura è collegata alle altre due con due Ponti sospesi nel vuoto. Il grande Elicottero, infine comprende tra gli altri giochi di arrampicata, punch-ball e giochi di equilibrio.

Se non vi è già venuta voglia di tornare bambini, forse vi servirà sapere che troverete anche un’area destinata ai più piccini, con uno schermo touch-screen e tanti giochi in legno, inseriti in una spettacolare scenografia.

Ora non resta che attendere la fine del mese, per vedere con i propri occhi il risultato dell’intervento che farà de Le Porte Franche, ancora più di quanto già non sia, il vero punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero in provincia di Brescia.

