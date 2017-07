E' stata veramente una serata speciale quella di venerdì 23 giugno per Renato Recagni, ormai ex-presidente del Lions Club Chiari Le Quadre. «All'Hotel Touring di Coccaglio – spiega il giovane consulente finanziario – E' andato in scena il passaggio di consegne tra il sottoscritto e Luciano Aldo Ferrari che mi succederà per i prossimi 12 mesi. Sono molto contento che ora il ruolo di presidente tocchi a lui perché si tratta di persona dalla grande esperienza, essendo già stato, tra l'altro, presidente dei governatori d'Italia».

Durante la cena, alla quale hanno partecipato una cinquantina di iscritti e diversi ospiti, non sono mancati momenti di commozione: «E' stata l'occasione per ripercorrere un anno di lavoro: per fare il punto su quanto siamo riusciti a fare, quanto a progettare e quanto infine resta ancora nel libro dei sogni», ha detto Recagni. «Dodici mesi fa il futuro per me era pieno di incognite - ha aggiunto - oggi posso dire che, non so come, ma ce l'ho fatta e, quel che è importante, sempre mantenendo in primo piano il motto lionistico “We serve”».

Un motto semplice che identifica subito gli obiettivi dei Lions Club di tutto il mondo, organizzazione leader della solidarietà umanitaria internazionale con 46.000 club e 1.400.000 soci sparsi per i cinque continenti.

Il bilancio di un anno di lavoro, condiviso con tutti i presenti alla serata, fa brillare gli occhi Recagni: «Ho cercato di portare avanti tutti i nostri service agendo con rapidità: in un periodo in cui tutto corre, infatti, anche l'azione lionistica deve essere rapida. Devo poi ringraziare i soci perché se abbiamo centrato questo risultato è stato grazie alla nostra capacità di mettere da parte le ambizioni personali e di superare le contrapposizioni all'interno dei singoli club, nonché la rivalità tra club diversi. Proprio la collaborazione con i club della zona è stata una strategia importante da condividere e, in futuro, sarà sempre più importante collaborare insieme, perché per arrivare al grande service bisogna partire dal piccolo service purché sia condiviso».

Di cosa va particolarmente fiero l'ex-presidente? «Nella mia relazione morale (si chiama così l'ultimo atto del presidente nel corso del passaggio di consegne) - dice - ho sottolineato diversi obiettivi centrati, dalla “Borsa della spesa” agli altri impegni che ci siamo assunti nei confronti degli anziani del territorio, ma è soprattutto dei services per i giovani che sono particolarmente orgoglioso. In collaborazione con la cooperativa Pepita Onlus fondata dal dottor Zoppi, infatti, abbiamo coinvolto ben 396 studenti dell'Istituto Toscanini di Chiari (In totale 15 classi della Primaria di secondo grado) in un percorso contro il cyberbullismo sessuale fortemente voluto anche dall'assessore Emanuele Arrighetti del Comune di Chiari. Abbiamo spiegato ai ragazzi quali insidie si nascondono negli smartphone, nei tablet e nei computer. Lo abbiamo fatto anticipando di qualche mese la risonanza che ha assunto il problema anche a livello nazionale grazie all'approvazione dell'apposita legge di contrasto da parte del Parlamento lo scorso mese di maggio e questo per noi è motivo di grande soddisfazione».

Un altro service particolarmente importante è stato quello legato all'educazione stradale: un progetto rivolto ai più giovani realizzato insieme all'associazione «Condividere la strada per la vita» presieduta dal dottor Roberto Merli: «In questo caso – riprende il presidente – abbiamo coinvolto le scuole primarie e le amministrazioni comunali di Coccaglio e Castelcovati. Nel primo comune il 13,14 e 15 febbraio 2017, 200 studenti hanno usufruito del nostro service. Tutto si è concluso con un evento finale il 2 marzo al quale, oltre agli studenti, hanno partecipato anche 200 genitori. Stessa formula anche per Castelcovati dove il 27, 28 e 29 marzo gli studenti coinvolti sono stati circa 300 e, alla serata finale del 3 aprile, tra alunni e genitori erano presenti ben 500 persone. Non potevamo certamente ignorare, infine, i ragazzi delle superiori: il 25 marzo, pertanto, presso I.T.C. Einaudi di Chiari, abbiamo organizzato un convegno sempre dedicato al tema della sicurezza stradale, al quale hanno partecipato circa 200 studenti di 4ª e 5ª superiore. Bella, in questo caso, la sinergia Lions e Leo. Tutti quelli citati non sono stati solo il coronamento di un progetto dalla nobile finalità, ma anche momenti di grande visibilità per il nostro club che ha saputo coinvolgere nelle proprie iniziative per i giovani qualcosa come 1300 persone del territorio».

Fosse stato tutto tanto perfetto, questo anno sarebbe stato anche monotono, invece un piccolo neo nella presidenza Recagni c'è: «Sì – conferma il diretto interessato – ed è quello del mancato inserimento di nuovi soci. Questa è stata, sicuramente, una parte della mia presidenza che avrebbe dovuto essere sviluppata meglio. Speriamo di aver messo delle buone basi affinché qualcuno possa entrare nel nostro club nel prossimo futuro. Abbiamo bisogno di soci valorosi valenti e disposti a servire il prossimo: noi ci siamo, li aspettiamo a braccia aperte».

Al termine della relazione morale Recagni ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno permesso di concludere il proprio anno di presidenza con tante soddisfazioni: «Per i services dei giovani grazie prima di tutto alle amministrazioni comunali di Coccaglio (sindaco Franco Claretti) e Castelcovati (sindaco Camilla Gritti). Non può mancare inoltre la mia riconoscenza ai Lions Club Rovato il Moretto, Orzinuovi Rocca San Giorgio e Palazzolo sull'Oglio. Assieme abbiamo ascoltato il giornalista Maurizio Belpietro, in intermeeting il 25 novembre; Roby Facchinetti dei Pooh il 24 marzo, sempre in intermeeting, su “50 anni di musica italiana... la musica con la solidarietà”; il 27 gennaio abbiamo, invece, assistito ad una serata divertente con “Eddy il mago dei potenti”... Sono stati bei momenti di aggregazione. Le sinergie sono state eccezionali e il rapporto nato tra noi molto costruttivo. Infine un personalissimo grazie al socio Giuseppe Cristiano che ha dato un contributo decisivo al raggiungimento di diversi service già in corso quando ho assunto la presidenza, come il “Progetto Martina” contro i tumori rivolto ai giovani e il “Progetto Viva Sofia” intervento di primo soccorso. Ritengo inoltre di dover ringraziare tutti gli altri soci per i service “Prevenzione dentale nelle scuole”,“Seleggo,i Lions italiani per la dislessia”, “Un Poster per la pace” e per le targhe artistico culturali nelle cittadine di Chiari, Castelcovati, e Rovato: la paternità di quest’ultimo service va al mio predecessore Mauro Onger (ottimo presidente annata 2015/2016). A tutto questo aggiungo il service targhe stradali per disabili (Vuoi prenderti il mio posto? Prenditi anche il mio handicap): coinvolti i comuni di Castelcovati, Urago d’Oglio, Chiari, Lograto e Maclodio ai quali sono state donate ben 100 targhe. Qui non posso non ringraziare il socio Giuseppe Gatti per il costante impegno profuso. Il pensiero conclusivo va ai giovani Leo, ragazzi straordinari che rappresentano i Lions tra i 18 e i 30 anni. Il presidente del Leo Club Damiano Onger e tutti i suoi soci e amici hanno fatto davvero cose egregie».

Ora il testimone è nelle mani di Luciano Aldo Ferrari che è già al lavoro per stendere il proprio piano di service sempre all’insegna dell'irrinunciabile motto “We serve”. Due semplici parole attorno alle quali il Lions (acronimo che sta per Liberty, Intelligence Our Nation’s Safety) ormai da un secolo sta scrivendo la propria gloriosa e benefica storia.

