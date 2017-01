Il profumo "è l'accessorio di moda basilare, indimenticabile, non visto, quello che preannuncia il tuo arrivo e prolunga la tua partenza" diceva Coco Chanel.

Ogni profumo è concepito secondo una piramide olfattiva divisa in tre parti: le note di testa che si sentono subito dopo averlo spruzzato: fresche, leggere ed effimere; le note di cuore che appaiono nel giro di qualche minuto e le note di fondo, consistenti e profonde che fanno durare il profumo nel tempo. Solo dopo un'ora, quando sono comparse tutte le note, si può sentire il vero odore di un profumo. Pertanto, se decidiamo di acquistare un profumo per noi o da regalare è assolutamente necessario avere un po' di tempo: non ci si può basare sulla prima impressione.

Si deve testarlo sulle zone in cui si sente il battito del cuore (collo e polso) e aspettare. Se non convince, si deve eliminare il precedente e provarne un altro, così fino a quando non si trova quello giusto. Oltre all'olfatto, il profumo deve essere scelto anche secondo la stagione e la personalità di chi deve portarlo! In estate bisogna privilegiare le note delicate e leggere, mentre con l’inizio dell’autunno sarà necessario passare a essenze più profonde e piene, più in linea con i primi freddi.

Il cambio di stagione dunque, oltre al guardaroba e al trucco, deve coinvolgere anche la pelle. Gli ingredienti fondamentali sono le spezie ed i fiori bianchi come i fiori d'arancio e il mughetto stephanotis. Se il regalo è destinato a persone dinamiche, frizzanti e anticonformiste, le fragranze fruttate e speziate sono le più indicate: ottime quindi le essenze come il pepe rosa, i fiori d'arancio, la vaniglia, il cedro o ancora il patchouli e il muschio, odori decisi e persistenti, quasi mascolini.

Per le più romantiche, la scelta deve ricadere sulle fragranze dai toni fruttati a base di pesca e prugna che giocano con le note delicate del gelsomino, della lavanda, del sandalo, della rosa e dell'ambra, per un vero e proprio tripudio di femminilità.

La scelta del profumo è di fondamentale importanza per completare il proprio look, per questo la sua scelta deve essere effettuata con attenzione in base ai propri gusti e alla stagione del momento

