«Oltre la ricerca» è un’Associazione di Volontariato di Rimini fondata da Francesca Gabellini nel 2012 in seguito alla morte prematura di un ragazzo di 42 anni, Luca Signorotti, a causa di un carcinoma pancreatico, che cinque anni prima, aveva colpito suo padre.

Il dolore che accompagna la malattia e perdita di una persona amata può diventare rabbia per non aver interpretato in maniera tempestiva i primi sintomi manifestatisi mesi prima della diagnosi. «Noi vorremmo trasformare tutto ciò in opportunità di rinascita e reciproco aiuto, perché non accada ad altri di sentirsi soli in un momento così difficile» dice Francesca. L'obiettivo primario dell’associazione è di sensibilizzare l'opinione pubblica, sostenere la ricerca ed il mondo medico coinvolto nel percorso, fungendo da ponte tra Paziente/Popolazione–Ospedale/Istituzioni.

L’Associazione contribuisce al finanziamento di progetti di ricerca in ambito oncologico e si rivolge soprattutto ai medici di base perché sono proprio loro la chiave di volta della diagnosi tempestiva: perché è a loro che si rivolge il paziente che avverte qualcosa di strano nel suo corpo e sono proprio loro che indirizzano verso gli specialisti ed i centri più indicati nella fase della diagnosi e della cura. Il Dott. Luigi Veneroni, chirurgo presso l’Ospedale «Infermi» di Rimini, e sostenitore dei progetti di «Oltre la Ricerca» commenta: «Occorre diffondere, in modo capillare e in tutto il Paese consapevolezza sull’argomento. In particolare è necessario:

1) conoscere i sintomi e segnali precoci della malattia, basandosi su elementi clinici e sull’esperienza e il vissuto dei pazienti,

2) che le diverse figure sanitarie “alzino le antenne” rispetto a questi sintomi e portino avanti un’indagine di sospetto di malattia, con particolare enfasi al ruolo dei Medici di Medicina Generale e a tutte quelle figure sanitarie che, a qualunque titolo, siano nella posizione di sospettare una patologia tumorale pancreatica,

3) creazione, all’interno degli ospedali, di un ambulatorio multidisciplinare dedicato alle malattie pancreatiche, in cui i pazienti con sospetta diagnosi di patologia pancreatica possano incontrare una squadra medica con sensibilità ed esperienza, capace di arrivare in modo tempestivo alla diagnosi.

«Grazie all’impegno di Francesca e Luigi, lo scorso gennaio a Rimini 250 medici di famiglia hanno partecipato al congresso dal titolo “I Tumori Pancreatici: sono possibili prevenzione e diagnosi tempestiva?”. Grazie a loro i medici di famiglia sono stati educati a riconoscere tempestivamente i sintomi della malattia, portando giovamento a tanti pazienti che altrimenti non sarebbero stati diagnosticati». La Fondazione Nadia Valsecchi si prefigge lo stesso obbiettivo sul territorio bresciano e continua la stretta collaborare con l’associazione “Oltre la Ricerca”.

