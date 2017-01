Una nuova tecnologia, disponibile solo in pochissimi centri del territorio, destinata a rivoluzionare la fisioterapia strumentale. Un cambiamento radicale, grazie all’utilizzo di un macchinario di fabbricazione svizzera, che permette di effettuare trattamenti con le onde d’urto senza provocare dolore nel paziente. «Una straordinaria innovazione - affermano gli addetti ai lavori - perché fino a oggi tutti coloro che si sottoponevano ai trattamenti con i dispositivi tradizionali si sono sempre lamentati del forte dolore provocato da questi ultimi».

Il principio fisico che genera le onde d’urto si basa sulla trasmissione di energia meccanica che si propaga nell’intima compagine cellulare sottoforma di brevi impulsi di pressione. Grazie a esse si attivano le forze di auto-guarigione, il metabolismo migliora, l’irrorazione sanguigna aumenta, il tessuto danneggiato si rigenera e guarisce.

In ambito ortopedico e fisiatrico, le onde d’urto hanno effetti straordinariamente benefici su: tendinite con o senza calcificazione, periartrite, borsite, spina calcaneare, fascite plantare, achillodinia (tendinite del tendine d’Achille), pubalgia, coxalgia, trocanterite (anca), fibrosi muscolare, contratture, epicondilite (gomito del tennista), dito a scatto, rizoartrosi (artrosi del pollice), pseudoartrosi, alluce valgo e Ulcere.

Grazie al nuovo macchinario indolore, inoltre, è anche possibile agire in modo efficace contro la cellulite tanto che, dove esso è operativo, sono già molto numerose le pazienti che ne richiedono l’utilizzo per risolvere il problema della pelle a buccia d’arancia.

La terapia a impulsi extracorporei si è diffusa rapidamente perché ha consentito a molti pazienti sofferenti di patologie spesso croniche di riacquistare in poche sedute il pieno recupero funzionale e di sedare il dolore. Le sedute hanno una durata di pochi minuti e si svolgono solitamente a cadenza settimanale. Più in dettaglio in ambito ortopedico solitamente sono sufficienti da 3 a 6 sedute per ciclo, mentre per quanto riguarda il trattamento della cellulite le statistiche parlano di 8-10 sedute.

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale