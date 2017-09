CHIARI Da alcuni anni presso il Poliambulatorio Servizi Medici San Carlo di Chiari è attivo il Servizio di Podologia.

Il Dott. Gianmario Balduzzi, che gestisce tale servizio, si è laureato presso l'Università degli Studi di Milano e ha poi completato la sua formazione laureandosi in Tecniche Ortopediche nel medesimo Ateneo.

Dal 2010 è responsabile dell'ambulatorio di podologia presso l'Unità Operativa Piede Diabetico e Malattie Dismetaboliche dell'Ospedale di Abbiategrasso (MI), centro d'eccellenza per la cura e lo studio del piede diabetico.

Cos’è la podologia?

«La Podologia è la disciplina sanitaria che si occupa del piede, dell'arto inferiore e delle patologie ad esso correlate.

In altre parole, il Podologo si occupa della prevenzione, della cura e della riabilitazione degli stati dolorosi (acuti e cronici) del piede dall'età pediatrica a quella geriatrica.

Al fine di individuare e prontamente risolvere le affezioni podaliche che richiedono un approccio multidisciplinare, il Podologo collabora altresì con diversi medici specialisti (ortopedico, fisiatra, chirurgo vascolare, dermatologo, ...), medico di famiglia, farmacista e altre professioni sanitarie (fisioterapista, infermiere, ...) presenti sul territorio».

Quali sono le competenze del podologo?

«La figura del podologo si è evoluta fino a diventare una professione altamente specializzata.

I protocolli terapeutici che il podologo offre devono essere continuamente aggiornati in base alle evidenze della letteratura scientifica e si posizionano fra trattamenti e cure legate al piede in età evolutiva, dell'adulto, dello sportivo e dell'anziano.

Andando nel dettaglio, le competenze svolte dal podologo sono:

• analisi del piede: struttura, funzionalità e patologie;

• cura di diverse patologie della cute come le verruche, le micosi ungueali, le infezioni funginee, le unghie incarnite, le ipercheratosi (callosità);

individuazione di possibili patologie del piede di carattere osteo-articolari (piede piatto,dolore alla pianta dei piedi, tendinopatie, dolore ai talloni);

• progettazione e realizzazione di plantari su misura per alleviare e trattare alcune patologie dolorose;

• realizzazione di dispositivi (ortesi in silicone) con la finalità di alleviare o proteggere le zone di iperpressione e di frizione con la calzatura o correggere deformità a livello delle dita (dita a martello o in griffe).

• svolgere attività di educazione e di prevenzione delle complicanze locali per i portatori di malattia diabetica, neurologica, vascolare, reumatologica ed ortopedica».

Come scegliere un podologo?

«Il Podologo è una figura professionale che deve essere in possesso di una Laurea in Podologia che rientra nella classe delle lauree della riabilitazione.

Oltre alla laurea in Podologia, occorre valutare:

– se il professionista collabora con strutture sanitarie pubbliche o private d'eccellenza;

– se ha svolto tirocini formativi presso strutture specializzate ;

– se ha partecipato, anche in qualità di relatore, a convegni nazionali ed internazionali;

– se ha pubblicato articoli su riviste scientifiche;

– se è regolarmente certificato e registrato presso il Ministero della Salute come fabbricante di dispositivi medici su misura».

Come si svolge la visita podologica?

«Generalmente, la valutazione podologica si compone dell'esame clinico dell'arto inferiore nella sua totalità, delle aree sintomatiche ad esso correlato, del controllo della deambulazione e dell'appoggio del piede.

Nell'esame clinico, il paziente è disteso e vengono esaminati i movimenti del piede; attraverso specifiche manovre sono valutate le strutture articolari, muscolo-tendinee e legamentose che possono essere sede di processi infiammatori e degenerativi.

Dopo questa prima fase fa seguito un'osservazione in stazione eretta del paziente al fine di valutare l'appoggio plantare ed i rapporti che intercorrono tra le varie strutture del piede, nonché l'esecuzione di alcuni test specifici.

In ultima istanza viene eseguita l'analisi della deambulazione con particolare attenzione alla posizione che i vari segmenti del piede e dell’arto inferiore assumono durante le varie fasi di progressione del cammino».

I plantari su misura: cosa sono e quando servono?

«I plantari su misura sono dispositivi medici che, inseriti nelle calzature, trovano stretta indicazione in numerose patologie del piede come il dolore del metatarso (metatarsalgia), della pianta del piede (fascite plantare) o dei talloni, ma anche in patologie sistemiche come il diabete e le malattie reumatiche.

Oltre alla cura, la terapia ortesica plantare svolge una validissima azione preventiva alle ricadute negli atleti e nelle patologie legate all'accrescimento (piede piatto, dismetrie, brevità del tendine d'Achille).

I plantari vengono realizzati acquisendo l'impronta tridimensionale del piede, e costruiti attraverso l'impiego di materiali con diversa densità, elasticità e rigidità, in base alle necessità del singolo piede».

Quando rivolgersi al podologo per le patologie della cute?

«Le patologie della cute di interesse podologico sono molto spesso considerate disturbi di minore entità ma, se non trattate adeguatamente, soprattutto nei pazienti portatori di malattie a rischio (diabete, patologie reumatiche, ecc...), possono portare ad una lesione e fornire un punto d'ingresso per un’ infezione.

La gestione di queste patologie, è un atto sanitario di stretta competenza del podologo, che deve essere eseguita con adeguata strumentazione nel rigoroso rispetto dei protocolli di sterilizzazione e di sanificazione degli ambienti.

Le patologie che interessano il sistema cutaneo a più elevata incidenza in ambito podologico sono: verruca, affezioni funginee cutanee, patologie delle unghie,lesioni cutanee di varia origine, ipercheratosi e callosità».

Che importanza ha la prevenzione nelle patologie podologiche?

«La prevenzione delle patologie podaliche e delle loro recidive rappresenta una delle principali competenze del podologo. Quanto più essa è precoce, tanto più elevata è la possibilità di successo. Infatti, numerosi studi clinici, hanno evidenziato che una periodica attività di screening e di cura podologica in pazienti diabetici o in pazienti anziani sia uno strumento valido per una migliore deambulazione.

Tale approccio, viene applicato anche in numerose altre patologie, quali: reumatiche, vascolari, renali e agli effetti indesiderati che spesso si presentano nei pazienti sottoposti a terapie antitumorali.

Nell'ambito delle patologie del piede e della caviglia, il podologo può svolgere un'intensa attività di prevenzione:

delle disfunzioni osteoarticolari infiammatorio-degenerative che possono colpire sia lo sportivo, che il paziente adulto-anziano (i più frequenti sono i dolori localizzati il più delle volte nell'avampiede di varia natura);

delle alterazioni che si possono riscontrare nel bambino (quali anomalie del cammino, delle dita e piede piatto/sindrome pronatoria, ecc).

Gestire con tempestività tali disfunzioni, significa:

garantire una maggiore autonomia nonché un cammino libero dal dolore nell'adulto-anziano;

ridurre il rischio di incorrere in infortuni o ricadute nello sportivo;

consentire uno sviluppo controllato e una funzionalità fisiologica del piede, nel caso del bambino».

Il diabete e il podologo...

«Le maggiori problematiche per i portatori di malattia diabetica sono strettamente connesse alle complicanze croniche che questa patologia comporta a vari organi e sistemi, compresi i piedi. Si parla di piede diabetico quando il danno delle arterie e dei nervi degli arti inferiori compromette la funzione e/o la struttura del piede.

Un'adeguata e quotidiana cura ed igiene del piede, oltre alla prevenzione ed al corretto stile di vita, sono fondamentali per prevenire la perdita di sensibilità, le alterazioni nella forma del piede e ulcere (o piaghe) al piede, le quali prevedono generalmente un lungo ed articolato percorso di cura.

Tali lesioni della cute necessitano di competenze specializzate, richiedono l'impiego di medicazioni locali (semplici e/o avanzate) e di dispositivi adeguati che favoriscano l'articolato processo di cicatrizzazione.

La terapia locale (medicazione) è da considerarsi parte integrante di un percorso di cura più ampio che richiede la collaborazione fra vari specialisti, in modo particolare quando la tipologia di lesione e i segni clinici ad essi associati possono essere il manifesto più o meno evidente di complicanze macro-vascolari e quadri di urgenza e di infezione grave».

L'attività svolta presso il Poliambulatorio Servizi Medici San Carlo, prevede, grazie all'esperienza maturata presso l'Unità Operativa Piede Diabetico e Malattie Dismetaboliche dell'Ospedale di Abbiategrasso (MI), il trattamento ed il corretto approccio diagnostico e terapeutico delle ferite degli arti inferiori.

