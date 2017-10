Le Ordinanze che regolano la circolazione con dotazioni invernali, sono in vigore dal 15 novembre al 15 aprile, in tutta Italia salvo estensioni temporali.

Questa omogeneità temporale è stata introdotta dalla Direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013, per consentire agli automobilisti di superare una sorta di "giungla" creata nell'arco di un paio d'anni.

Si è trattato di un provvedimento fortemente voluto da tutti, automobilisti in primis, resosi necessario dall'entrata in vigore della Legge 120 del 2010 che ha introdotto la possibilità (non l'obbligo) per i proprietari delle strade di emanare Ordinanze secondo le mutate norme del Codice della Strada. Infatti, nel nostro Paese è l'ente gestore dello specifico tratto stradale, che ha la facoltà di imporre o meno l'obbligo di circolare con dotazioni invernali: le province, l'Anas, i comuni, raramente le regioni ed ovviamente i concessionari delle Autostrade. Va ricordato che il Ministero dei Trasporti, con la circolare numero 1049 del 17 gennaio 2014, ha chiarito che chi monta pneumatici di tipo M+S, con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio. Pertanto viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle Ordinanze, per effettuare il rimontaggio dei pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali di serie. Di conseguenza, a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione: l'infrazione di riferimento comporta, non solo significative sanzioni pecuniarie (da € 419 a € 1.682), ma anche il ritiro della carta di circolazione e l'invio in revisione del veicolo. E' sempre bene circolare con pneumatici idonei al periodo stagionale, cioè pneumatici invernali in inverno e pneumatici estivi in estate. Così facendo si viaggia in sicurezza e si ottengono vantaggi significativi in termini di consumo di carburante e degli pneumatici stessi. Trascorso l’inverno, dal 15 aprile sarà il momento di ripristinare il treno di gomme estive.

Per saperne di più: www.pneumaticisottocontrollo.it

