Si terranno dal 20 novembre al 3 dicembre le votazioni con le quali i cittadini clarensi decideranno i progetti da realizzare nell’ambito del Bilancio Partecipativo: iniziativa per la quale l’Amministrazione del sindaco Massimo Vizzardi ha messo a disposizione 200 mila euro da investire in due anni (2018 - 2019). L’iniziativa nasce dalla volontà di dare ai cittadini la possibilità di scegliere in autonomia, con la collaborazione degli uffici comunali, le opere da realizzare nei propri quartieri, oltre che presso la Villa Mazzotti, luogo che è stato oggetto di grande interesse nella presentazione delle idee.

Infatti, entro il 30 settembre sono state raccolte le libere adesioni dei cittadini a entrare in uno dei quattro gruppi di lavoro che, riunitisi nelle serate del 4 e del 10 ottobre, hanno preso in carico e analizzato le 49 idee emerse dalla prima fase del Bilancio Partecipativo, suddivise tra Verde e Sport, Arredo urbano, Mobilità dolce, Tempo libero e Cultura, Sociale e Altri Servizi. I progetti selezionati dai gruppi di lavoro e verificati nella loro fattibilità dagli uffici comunali, saranno sottoposti alla scelta dei cittadini.

Per ogni quadra sono stati stanziati 40mila euro di budget (stessa somma per la Villa) per realizzare il progetto più votato tra quelli indirizzati al proprio territorio: nel caso la somma del costo dei cinque progetti (quattro quadre, più quello avente come oggetto la Villa) fosse inferiore al budget, l’avanzo verrà utilizzato per realizzare il sesto progetto in classifica, indipendentemente dalla quadra a cui si riferisce.

I progetti verranno presentati nella riunione pubblica che si terrà giovedì 9 novembre alle ore 21 presso la Sala Repossi, all’interno del Municipio.

I cittadini potranno votare una sola volta ed esprimere al massimo due preferenze: le votazioni si terranno online (con un’autenticazione tramite mail), oppure compilando i moduli cartacei che si troveranno presso il Comune e la Biblioteca (in questo caso, verrà chiesto di mostrare la carta di identità). Un impegno logistico e organizzativo di grande spessore, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione dell’intera città, per il quale vanno ringraziati gli uffici comunali per il loro importante supporto

