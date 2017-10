Miglioramento del servizio sul territorio comunale con un innovativo Piano cestini, ottimo risparmio ed efficientamento dei costi della municipalizzata grazie a una migliore gestione di tutto il personale e lusinghieri risultati ottenuti nella raccolta differenziata: risultati che spingono Chiari al primo posto tra i Comuni sopra i 15mila abitanti e che dimostrano la sfida vinta insieme da Amministrazione e cittadini.

Continua così l’opera di Chiari Servizi Srl, che prosegue la sua attività di miglioramento costante e razionalizzazione del servizio cittadino, guidata dal presidente Marco Salogni.

Da fine settembre Chiari Servizi ha completato la prima fase del Piano Cestini voluto dall’Amministrazione Comunale. In primo luogo ha effettuato la sostituzione dei cestini del Centro Storico, in alcuni casi degradati e oggetto di numerosi interventi di riparazione negli anni passati. Inoltre, nei prossimi mesi verrà avviata una parziale ridistribuzione dei contenitori sul territorio comunale e successivamente si valuterà la possibilità di utilizzare un contenitore unico anche per le zone periferiche.

Infatti, per il Centro Storico è stato scelto un modello già utilizzato dalla Città di Brescia chiamato Topsy Classic: può contenere fino a 110 litri di rifiuti ed è realizzato in materiale resistente agli urti; i 44 cestini del Centro Storico sono anche validi per la raccolta dei mozziconi di sigaretta e hanno stampati in maniera evidente i riferimenti di Chiari Servizi (numero di telefono e mail) da contattare in caso di necessità. Per questo piano è stato deciso di accantonare 20 mila euro, derivanti dall’utile di Chiari Servizi per l’anno 2016 (pari a 32.956 euro in totale).

Da un lato, è stato incrementato il numero degli operatori impiegati nell'attività di igiene ambientale (raccolta, spazzamento manuale, meccanizzato e guardiania all’isola ecologica): prima del 29 giugno 2014 erano 13, oggi sono 18. Un aumento volto a simboleggiare l’impegno sempre maggiore sul tema della pulizia cittadina. Dall’altro, notevole è stata anche la costante riduzione dei compensi corrisposti alla dirigenza della società: per esempio dai 15mila (2015) agli 8mila (2016 e 2017) euro all’anno per la presidenza, passando per i 6mila euro di compenso per il sindaco unico (erano 17.500 nel 2015), per un totale di spesa di sceso da 47.100 euro (2015) a 20.600 euro (2017).

Cifre davvero importanti, se si pensa che l’ammontare dei compensi era di quasi centomila euro (93.239 euro) appena cinque anni fa, nel 2012. Nel 2017 si inserisce inoltre una contrazione della spesa relativa all’Organismo di Vigilanza, passato dai 14 mila euro del triennio 2014 2016 ai 6000 euro attuali.

Con il sistema porta a porta, tra i Comuni sopra i 15 mila abitanti Chiari si trova ora al primo posto, in termini di percentuale di raccolta differenziata: la media complessiva provinciale (incluso il recupero della frazione ingombrante dei rifiuti) nel 2016 è arrivata al 62,32% (5 punti percentuali in più rispetto al 2015).

Il Comune di Chiari, a partire dal 2016 si trova quindi a rispettare gli obiettivi non solo di raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 2012, ma anche di riciclo e recupero di almeno il 60% delle frazioni raccolte. Inoltre, già dal 2016, Chiari rientra nell’obiettivo relativo all’applicazione della tariffa puntuale: traguardi per i quali l’Amministrazione comunale e Chiari Servizi desiderano ringraziare sentitamente tutti i cittadini Clarensi che hanno accettato e vinto questa importante sfida. La puntuale gestione dei costi della Società ha permesso una piccola contrazione della TARI richiesta alla Cittadinanza oltre alla riduzione del Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale ogni anno (da 2.700.000 euro a 2.490.000 euro). Tale contrazione è stata in media del 4% nel 2016 e dell’1,8% nel 2017. Inoltre, a partire dal 2016, con l’introduzione della tariffa corrispettiva le Aziende hanno ottenuto la possibilità di scaricare l’IVA pari al 10%. «Tre anni fa abbiamo scommesso con decisione sulla nostra municipalizzata, cambiandone integralmente la dirigenza, i metodi e le procedure interne: i risultati sia economici, sia tecnici ci hanno dato evidentemente ragione - ha dichiarato l’assessore alla Politica gestione rifiuti e ai rapporti con Chiari Servizi Domenico Codoni - Eravamo il fanalino di coda nella gestione dei rifiuti e in poco tempo abbiamo raggiunto primati importanti, riacquistando una posizione di riferimento. Inoltre gli ultimi esercizi hanno registrato una prima diminuzione delle tariffe, sia per i privati, sia per le aziende, dopo dieci anni di continui aumenti».

