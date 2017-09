Bilancio Partecipativo, come dice la parola stessa, getta le basi sul principio della partecipazione attiva della cittadinanza per valorizzare e favorire l’avvento di cambiamenti davvero utili e condivisi dalla città. Applica i principi della Costituzione, dando al cittadino un’occasione per svolgere un ruolo da protagonista nella vita pubblica, ed è uno strumento di governo locale, riconosciuto e sostenuto dalle Nazioni Unite.

Chiari, guidata dal Primo Cittadino Massimo Vizzardi è tra i primi comuni Italiani ad aver introdotto questa democratica novità.

Un modo diverso di gestione della città, più collettivo, più partecipato e consapevole, tanto che anche da «fuori» viene portato come esempio virtuoso; sabato 1 settembre mattina, infatti, il noto palinsesto radiofonico Radio 24 durante la trasmissione «Si può fare» condotta da Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, ha eletto Chiari «Comune virtuoso della settimana».

L’iniziativa è partita in data 1 luglio 2017 con la consegna di opuscoli illustrativi in tutte le abitazioni e luoghi pubblici dove veniva spiegato ai cittadini come poter dare il proprio contributo in termini di idee ed entro quando riconsegnarlo negli appositi spazi. Ad oggi le idee pervenute sono moltissime, più di un centinaio, a conferma del gradimento dell’iniziativa e della voglia di partecipare e poter concorrere al miglioramento della propria città dei Clarensi.

Il prossimo passaggio è previsto per giovedì 21 settembre, alle ore 21 in sala Marchetti di via Ospedale Vecchio, per un incontro pubblico, aperto a tutti dove verrà richiesto ai residenti interessati di formare 4 gruppi di lavoro, uno per quadra, che dovranno nei successivi due incontri analizzare e specificare le idee proposte, rapportandosi con gli uffici comunali.

Un secondo incontro aperto a tutti è previsto per la fine di ottobre per poi arrivare alla votazione finale delle idee «passate al vaglio» da parte di tutti i cittadini che vorranno partecipare.

I progetti selezionati dal voto dei cittadini costituiranno un impegno da parte dell’Amministrazione che dovrà provvedere alla loro realizzazione. Per assicurare la trasparenza dell’esito, il Comune eseguirà un monitoraggio dello stato di avanzamento nell’attuazione dei progetti che sarà pubblicizzato sul sito web del comune www.comune.chiari.brescia.it .

Una piccola curiosità che serve per rafforzare ancora di più il concetto di trasparenza è che da regolamento «i residenti che ricoprono cariche istituzionali o politiche e i dipendenti dell’amministrazione comunale con ruolo dirigenziale, sostengono il processo ma non possono partecipare attivamente.

Lavori non da poco, ricordiamo che la cifra stanziata per i prossimi due anni è di 200.000 euro e che le aree d’intervento proposte spaziano dal “verde e sport” al “sociale” passando per “arredo urbano”, “istruzione”, “tempo libero e cultura”, “mobilità dolce”, e molto altro ancora.

Il Sindaco Vizzardi commenta così questa prima fase del progetto appena conclusa:

”La volontà, come amministratori comunali, è quella di favorire nella nostra Chiari uno spirito di cittadinanza attiva. La gestione ed amministrazione della "cosa pubblica" riguarda tutti, l'azione di ciascuno di noi come cittadini non può limitarsi all'esercizio del diritto di voto quando chiamati a scegliere alle elezioni, ogni cinque anni, e nemmeno dovrebbe limitarsi alla semplice critica fine a sé stessa sui social, nelle piazze e nei bar ovvero tra le mura domestiche, ma deve per quanto possibile essere un'azione consapevole e quotidiana di attenzione e partecipazione alla vita della nostra Città. Grazie alle tante persone (più di cento) che hanno voluto presentare delle proposte; ora confidiamo nel vedere tanti cittadini dare la propria disponibilità - un impegno di due/tre incontri nell'arco di due mesi - per esaminare le idee pervenute ed approfondirle insieme ai competenti uffici. Le stesse, ovvero quelle realizzabili, saranno poste al voto di tutta la cittadinanza: entro fine novembre ogni clarense potrà votare il progetto da lui preferito per il proprio quartiere».

