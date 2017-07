Il Comune di Chiari punta a coinvolgere il maggior numero di cittadini possibile nell’approntamento del Bilancio Partecipativo 2017, strumento attraverso il quale si vogliono finanziare progetti di pubblico interesse tramite le spese d’investimento, mettendo a disposizione la somma totale di 200.000 € in due anni (2018-2019). «Crediamo - ha detto il sindaco Massimo Vizzardi - in una politica partecipata, in una cittadinanza attiva che non si limiti ad essere spettatrice di un mondo che cambia ma che, invece, si metta in gioco e decida nelle forme previste per legge cosa fare e come farlo. Il bilancio partecipativo diventa allora l’occasione per incontrarci, esaminare quanto vi è da migliorare nei singoli quartieri cittadini, discuterne per poi decidere. Insieme possiamo, partendo dalle piccole cose, cambiare in meglio la nostra Città di Chiari».

In questa pagina il Comune illustra nei dettagli le modalità da seguire per poter trasmettere idee, suggerimenti e progetti all’Amministrazione comunale.

Tuutta la documentazione per stendere le proprie idee e le modalità di trasmissione dei progetti in Comune sono disponibili sul sito www.comue.chiari.brescia.it

