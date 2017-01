Dal parrucchiere non solo per l’acconciatura e il benessere dei capelli, ma - nei saloni più evoluti - anche per curare la bellezza del proprio corpo. Tra gli altri trattamenti, particolare successo sta avendo in questi giorni l’abbronzatura spray consistente nell’applicare un prodotto cosmetico sulla pelle da spruzzare per esempio usando un aerografo o nebulizzandolo.

Il prodotto in questione è a base di DHA (Diidrossiacetone), un estratto della canna da zucchero che provoca la colorazione della cute grazie alla sua capacità di reagire con la cheratina presente sullo strato più superficiale della pelle. Il prodotto spruzzato può essere ricco anche di principi attivi idratanti ed antiossidanti. Così, senza l’esposizione a raggi ultravioletti, si può ottenere, con una seduta di pochi istanti (da pochi secondi a 4/5 minuti), un colorito naturale e uniforme che compare dopo un paio di ore circa, e dura più o meno da due a sette giorni. Il DHA non stimola la melanina, agisce solo sullo strato più superficiale della pelle e, non penetrando in profondità, è ben tollerato dalla cute, per cui anche chi è più sensibile non presenterà, solitamente, reazioni anomale.

Questa metodica è considerata sicura, non presenta controindicazioni e può essere utilizzata in qualsiasi zona del corpo. È, insomma, una sorta di versione moderna delle creme autoabbronzanti, di cui ha superato alcuni «difetti», perché il modo in cui il prodotto viene applicato garantisce un colore uniforme anche nelle zone (come collo, gomiti, ginocchia) in cui è più difficile applicare le creme in modo da avere risultati omogenei.

È però importante affidarsi a centri sicuri, per essere certi che non vengano usati prodotti scadenti o macchinari non sicuri. In pratica, quando si entra in un centro per abbronzatura spray, è bene appurare se il trattamento è eseguito da personale addestrato, che ha effettuato corsi specifici, e verificare che il centro rispetti le normali regole di igiene.

Infine, come solitamente informa il personale addetto, per una buona riuscita di questo trattamento, prima della seduta, bisogna esfoliare la pelle, per prolungare l’effetto e ottenere un risultato più omogeneo.

Bisogna inoltre evitare creme, olii o profumi nelle tre ore precedenti l’applicazione, perché altrimenti il prodotto potrebbe non aderire al meglio, e indossare indumenti comodi per evitare un eccessivo sfregamento con l’abbigliamento quando ci si riveste dopo lo spray. Dopo la seduta occorre attendere almeno 5-6 ore prima di fare la doccia o un’attività sportiva (per non sudare, onde evitare di “diluire” il prodotto) e, nei giorni seguenti, bisogna idratare la pelle dopo il lavaggio per mantenere al meglio il colorito. Può accadere che gli abiti (specie se chiari) si macchino, ma un lavaggio a 30 gradi è di solito sufficiente per eliminare ogni traccia. Infine, bisogna ricordare che la pelle è solo «colorata» e non davvero abbronzata, per cui se ci si espone al sole bisogna proteggersi adeguatamente.

I dermatologi consigliano questo trattamento in virtù del fatto che non va a danneggiare la pelle in alcun modo, al contrario delle lampade o docce solari, o peggio ancora dell’esposizione solare diretta in quanto i cosmetici che vengono utilizzati per effettuare l’ abbronzatura spray, nella maggior parte dei casi sono di origine naturale e molto spesso arricchiti con componenti idratanti e rigeneranti che proteggono e ammorbidiscono la pelle quali aloe, burro di karité, olio di mandorla e similari.

